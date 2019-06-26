Hamdi Alkan'dan skandal hareket! Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde fotoğraf çekme derdine düştü!

Usta oyuncu Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Enis Fosforoğlu'nun cenaze törenine katılan Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel'in tabut başında skandal bir kareye imza attı. Hamdi Alkan ile eşi Selen Görgüzel, Enis Fosforoğlu'nun tabutunun başına gittiler. Hamdi Alkan, tabuta kapanıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel'in fotoğraflarını çekerken, Görgüzel ise ağladığı sırada poz vermeyi ihmal etmedi. Bu skandal kare, özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü.

26.06.2019 09:41 - Son Güncelleme: 26.06.2019 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





