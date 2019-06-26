Esra Erol hamile mi? Özbir ailesine yeni bir üye mi geliyor? Esra Erol'dan hamilelik açıklaması...

ESRA EROL'DAN BEBEK AÇIKLAMASI

Ardından hastaneden çıkan Esra Erol, "Midem bulandı, biraz daha iyiyim" açıklamasını yaptı. Muhabirlerin, "Bebek mi bekliyorsunuz?" sorusu üzerine Esra Erol gülerek, "Öyle bir şey yok. Yaz aylarında sıcaklara aldanıp, klimaları açıp önünde durmayın. Herkes dikkat etsin" ifadelerini kullandı. Daha sonra Erol kardeşler, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu. Esra Erol'un 3. kez anne olmasını isteyen hayranları, ünlü sunucunun yaşını da bir hayli merak etti. İşte "Esra Erol kaç yaşında?"sorusunun cevabı...