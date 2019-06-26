Esra Erol hamile mi? Özbir ailesine yeni bir üye mi geliyor? Esra Erol'dan hamilelik açıklaması...
Esra Erol, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Eda Erol ile Maslak'taki bir hastaneden çıkarken görüntülenen Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusuyla karşı karşıya kaldı. Midesi bulandığını söyleyen Esra Erol, bebek mi bekliyor? Esra Erol'un sağlık durumu nasıl? Hayranları büyük bir heyecanla Esra Erol'un hamilelik açıklamasını beklerken, ünlü sunucunun yaşı da merak konusu oldu. İşte Esra Erol'un yaşı ve herkesin merakla beklediği hamilelik açıklaması...
Esra Erol, geçtiğimiz gün kardeşi Eda Erol ile birlikte hastanede görüntülendi. Hastane çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Esra Erol neden hastaneye gittiğini açıkladı. Midesi bulandığını söyleyen Esra Erol hamile mi? İşte detaylar...
MİDE BULANTISI ŞİKAYETİ İLE GİTTİLER...
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, kardeşi Eda Erol ile önceki gece Maslak'taki bir özel hastaneden çıkarken görüntülendi. Kameraları fark eden Eda Erol, elindeki evrak ile yüzünü gizlemeye çalıştı. Ablası Esra Erol'un sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Eda Erol, "Ablam rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetiyle geldik" dedi.
Muhabirlerin, "Esra Erol 3. kez bebek mi bekliyor?" sorularına Eda Erol, "Hayır, şu anda iyi. Korkulacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.
ESRA EROL'DAN BEBEK AÇIKLAMASI
Ardından hastaneden çıkan Esra Erol, "Midem bulandı, biraz daha iyiyim" açıklamasını yaptı. Muhabirlerin, "Bebek mi bekliyorsunuz?" sorusu üzerine Esra Erol gülerek, "Öyle bir şey yok. Yaz aylarında sıcaklara aldanıp, klimaları açıp önünde durmayın. Herkes dikkat etsin" ifadelerini kullandı. Daha sonra Erol kardeşler, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu. Esra Erol'un 3. kez anne olmasını isteyen hayranları, ünlü sunucunun yaşını da bir hayli merak etti. İşte "Esra Erol kaç yaşında?"sorusunun cevabı...