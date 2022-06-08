Halit Özgür Sarı bakın aslen nereliymiş! Sinem Ünsal’ın biricik partneri memleketiyle şaşırttı! Herkes başka biliyordu meğer...
Halit Özgür Sarı bakın aslen nereliymiş! Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı, yeni projesinin televizyon ekranlarında yer alması üzerine gündem oldu. Sinem Ünsal ile partner olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 28 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Halit Özgür Sarı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sarı'nın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Halit Özgür Sarı'nın memleketi...
Diriliş Ertuğrul'da Süleyman Alp, Şampiyon'da Kerem Yılmaz, Kırmızı Oda'da Murat Sarsılmaz'ı canlandıran Halit Özgür Sarı, Kardeşlerim dizisindeki Kadir Eren karakteriyle hafızalara kazındı.
Senaryo gereği diziden ayrılan Halit Özgür Sarı, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıktı. Sinem Ünsal ile partner olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu hemen ardından oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Son olarak Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakteri ile ekranda yer almıştı. Oyuncunun 1,78 boyunda olduğu biliniyor.
28 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Halit Özgür Sarı aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sarı'nın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.