Yedi Bela Hüsnü’nün Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer o da Yeşilçam yıldızıymış...
Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ'un eşi bakın kim! 1982 yılı yapımı Yedi Bela Hüsnü, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kadrosunda; Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Atilla Ergün ve Nermin Denizci gibi isimlerin yer aldığı filmde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekilen filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Altuğ'un kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şevket Altuğ'un Süt Kardeşler'de de rol alan ünlü eşi kim...
08.06.2022 23:06 - Son Güncelleme: 08.06.2022 23:06
Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden Yedi Bela Hüsnü bu akşam televizyon izleyicisiyle buluştu. 1982 yapımı filmde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.