Halit Ergenç'in eski eşi de oyuncuymuş! 15 yıl önce Bergüzar Korel'le evlenmişti! Meğer Arka Sokaklar ve Seksenler'in yıldız ismiyle...

2006 yılında başlayan ve Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan "Binbir Gece"de başrolleri paylaşan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, dizideki uyumları ve performansları ile büyük beğeni topladı. Dizi setinde başlayan dostlukları zamanla büyük bir aşka dönüştü ve çift, 2009 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerinin 15. yılını kutlayan ünlü çift, aşkları ve mutlu aile hayatları ile sıkça gündeme geliyor. Ancak son zamanlarda sosyal medyada Halit Ergenç'in Bergüzar Korel ile olan evliliğinden önceki hayatı konuşuluyor. Pek çok kişi, ünlü oyuncunun ilk evliliğini Korel ile yapmadığını öğrendiğinde şaşkınlık yaşadı. Peki, Halit Ergenç'in Korel'den önceki evliliği kiminleydi? İşte merak edilenler...