Hakim'in Ömer'i Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da oyuncu çıktı! Armut dibine düşmüş işte Erdal Beşikçioğlu'nun çocukları...
Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. Onlardan biri de Erdal Beşikçioğlu. Behzat Ç. olarak hafızalarımızda yer edinen şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan Hakim dizisinde Ömer karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin görenleri şaşkına çevirdi. Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu'na yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı. İşte başta Erdal Beşikçioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...
04.04.2022 15:11 - Son Güncelleme: 04.04.2022 15:11
Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu'yla evlendi.