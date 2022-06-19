Hakan Ural'ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti: "Babası Selçuk Ural değil miydi?"
Hakan Ural'ın babasıyla ilgili paylaşımı takipçilerinin aklını bulandırdı! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti Selçuk Ural... Babalar Günü paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Hakan Ural, biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını anınca sosyal medya kullanıcıları duruma bir anlam veremedi. Kimileri hikayeyi biliyordu ancak kimileri ise, "Babası Selçuk Ural değil miydi?" yorumları yaptı. İşte Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile babası Selçuk Ural arasında yaşananlar...
"BABASI SELÇUK URAL DEĞİL MİYDİ?"
Hakan Ural'ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti...
Anneannesi tarafından büyütülen Hakan Ural, çocukluğunda çalışmak zorunda kaldı. Annesi ile hiç evlenmeyen babası tarafından da yıllarca kabul edilmeyen Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde Selçuk Ural'ın velayetine geçebildi.
16 yaşında mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a gönlünü kaptırdı ve ünlü şarkıcıyla 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.
Ural'ın 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yapan Ural; Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri ünlü isimlere sattı.