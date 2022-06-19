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Haberler Magazin Hakan Ural'ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti: "Babası Selçuk Ural değil miydi?"

Hakan Ural'ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti: "Babası Selçuk Ural değil miydi?"

Hakan Ural'ın babasıyla ilgili paylaşımı takipçilerinin aklını bulandırdı! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti Selçuk Ural... Babalar Günü paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Hakan Ural, biyolojik babasını değil kendisini yetiştiren babasını anınca sosyal medya kullanıcıları duruma bir anlam veremedi. Kimileri hikayeyi biliyordu ancak kimileri ise, "Babası Selçuk Ural değil miydi?" yorumları yaptı. İşte Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile babası Selçuk Ural arasında yaşananlar...

19.06.2022 16:43 - Son Güncelleme: 19.06.2022 16:53
Hakan Ural’ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti: Babası Selçuk Ural değil miydi?

"BABASI SELÇUK URAL DEĞİL MİYDİ?"

Hakan Ural'ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Ural’ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti: Babası Selçuk Ural değil miydi?

Anneannesi tarafından büyütülen Hakan Ural, çocukluğunda çalışmak zorunda kaldı. Annesi ile hiç evlenmeyen babası tarafından da yıllarca kabul edilmeyen Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde Selçuk Ural'ın velayetine geçebildi.

Hakan Ural’ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti: Babası Selçuk Ural değil miydi?

16 yaşında mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a gönlünü kaptırdı ve ünlü şarkıcıyla 1988 yılında Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.

Hakan Ural’ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti: Babası Selçuk Ural değil miydi?

Ural'ın 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.

Hakan Ural’ın babasıyla ilgili paylaşımını görenler şaşkına döndü! Oğlunu yıllarca kabul etmemişti: Babası Selçuk Ural değil miydi?

Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yapan Ural; Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri ünlü isimlere sattı.

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