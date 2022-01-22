Hakan Ural'dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması 'eşimden ayrılmam diyordum ama...' Babasıyla ilgili şok gerçek 'görüşmüyorum'
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Çok özel açıklamalarda bulunan Hakan Ural babası Selçuk Ural ile yaşadığı problemlerden Sibel Can'la olan evliliğine kadar hakkında pek merak edilene açıklık getirdi. İşte Hakan Ural'ın o açıklamaları.
Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı hatta hakkında 'öldü' haberleri bile çıkmıştı. Çok şükür ki Ural, koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı. Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta" programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. İşte Hakan Ural'ın o açıklamaları.
16 yaşından beri tanınıyorsun. Büyük şöhret yaşadın. Zor muydu?
Olmaz mı...
Neler yaşadın?
Çocuk yaştaydım, ne yaşadığımı bilmiyordum ki, gelişine yaşıyordum. Bir de insan bir sorunla mücadele ederken aslında neyle uğraştığının pek farkına varmıyor. Geçmişe bakıp "Ben neler yaşamışım" diyorsun. Şu anda şöhreti yaşayan oyuncu arkadaşlara da "Şükredin, şikâyet etmeyin" diyorum.
Neden?
Biz, çocuklarımıza kadar fütursuzca Haber yapıldık. Ana haber bülteni bizimle açılırdı. 23 yaşındaydım, çöpüm karıştırılır, "Dün gece bunu yemiş" diye haber olurdu. Bizlerin özel yaşamı yoktu. O kadar baskıyı Harvard mezunu bir adama yapsan, 24 saatini çeksen, 152 hata bulursun. Biz o kapasitesizlikle, genç yaşta bunlara maruz kaldık. Korkunç önyargılarla karşılaşıp bunları taşımak zorunda bırakıldık.
Hayat okulundan mezunsun...
Ben demedim ki anneannem beni büyütsün, 14 yaşında çalışayım, 19'da evlenip 23'te baba olayım, boşanıp ikinci evliliğimi yapayım... Hayat bunları getirdi. Ve bu hayatı kılcal damarlarımda hissedercesine yaşadım ben. Hiçbir zaman da şikâyetçi değilim. Onlar yaşanmasa belki ben olmazdım.