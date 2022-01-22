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Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! ‘34 bedenim ama taş gibiyim’ diyen Yıldız sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sahne aldığı bir mekanda tercih ettiği lila renk mini elbisesiyle dikkat çekti. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe, bir ara seyircisiyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, '34 bedenim ama taş gibiyim' sözleriyle dikkat çekti. İşte Yıldız Tilbe'nin sahne kostümü ve açıklamasının devamı...

22.01.2022 01:47 - Son Güncelleme: 22.01.2022 01:47
Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! ‘34 bedenim ama taş gibiyim’ diyen Yıldız sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe, bir mekanda müzikseverlerle buluştu. Enerjisiyle sahnede dur durak bilmeyen ünlü şarkıcı, misafirleriyle kurduğu diyaloglarla da gülmekten kırdı geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! ‘34 bedenim ama taş gibiyim’ diyen Yıldız sosyal medyayı salladı

Lila renk mini bir elbiseyle sahneye çıkan Yıldız Tilbe, "Bu akşam sizler için süslendim. 38 beden olsam çok daha çekici olurdum. Şimdi 34 bedenim gerçi ama beni yine tutamıyorlar, taş gibiyim" sözleriyle dikkat çekti.

Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! ‘34 bedenim ama taş gibiyim’ diyen Yıldız sosyal medyayı salladı

YILMAZ MORGÜL'LE AYNI SAHNEDE!
Ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelen sanatçı dostu Yılmaz Morgül'ü sahneye aldı. Üç şarkılık mini bir performans sergileyen Morgül, "Yıldız, Türkiye'nin yaşayan en büyük ozanlarından biri. Onu pamuklara sarıp sarmalayalım" dedi.

Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! ‘34 bedenim ama taş gibiyim’ diyen Yıldız sosyal medyayı salladı

'34 bedenim ama taş gibiyim' sözleriyle ve fit haliyle dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin boyu da merak konusu oldu.

Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! ‘34 bedenim ama taş gibiyim’ diyen Yıldız sosyal medyayı salladı

İşte Yıldız Tilbe başta olmak üzere ünlü isimlerin boyları...

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