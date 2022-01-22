Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! ‘34 bedenim ama taş gibiyim’ diyen Yıldız sosyal medyayı salladı
Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sahne aldığı bir mekanda tercih ettiği lila renk mini elbisesiyle dikkat çekti. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe, bir ara seyircisiyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, '34 bedenim ama taş gibiyim' sözleriyle dikkat çekti. İşte Yıldız Tilbe'nin sahne kostümü ve açıklamasının devamı...
22.01.2022 01:47
- Son Güncelleme: 22.01.2022 01:47
Yıldız Tilbe, bir mekanda müzikseverlerle buluştu. Enerjisiyle sahnede dur durak bilmeyen ünlü şarkıcı, misafirleriyle kurduğu diyaloglarla da gülmekten kırdı geçirdi.
Lila renk mini bir elbiseyle sahneye çıkan Yıldız Tilbe, "Bu akşam sizler için süslendim. 38 beden olsam çok daha çekici olurdum. Şimdi 34 bedenim gerçi ama beni yine tutamıyorlar, taş gibiyim" sözleriyle dikkat çekti.
'34 bedenim ama taş gibiyim' sözleriyle ve fit haliyle dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin boyu da merak konusu oldu.