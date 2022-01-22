Yıldız Tilbe mini elbisesiyle sahne aldı gören dönüp bir daha baktı! ‘34 bedenim ama taş gibiyim’ diyen Yıldız sosyal medyayı salladı

Lila renk mini bir elbiseyle sahneye çıkan Yıldız Tilbe, "Bu akşam sizler için süslendim. 38 beden olsam çok daha çekici olurdum. Şimdi 34 bedenim gerçi ama beni yine tutamıyorlar, taş gibiyim" sözleriyle dikkat çekti.