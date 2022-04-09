Hakan Ural'dan buram buram romantizm taparcasına seviyor! Hakan Ural'ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Sosyal medyaya da dönüşü hızlı olan Hakan Ural eşi Ezgi Ural'la bir fotoğrafını paylaştı. Hakan Ural'ın bu paylaşımı yürekleri ısıttı.
09.04.2022 17:24 - Son Güncelleme: 09.04.2022 17:24