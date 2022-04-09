RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hakan Ural'dan buram buram romantizm taparcasına seviyor! Hakan Ural'ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi...

Hakan Ural'dan buram buram romantizm taparcasına seviyor! Hakan Ural'ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Sosyal medyaya da dönüşü hızlı olan Hakan Ural eşi Ezgi Ural'la bir fotoğrafını paylaştı. Hakan Ural'ın bu paylaşımı yürekleri ısıttı.

09.04.2022 17:24 - Son Güncelleme: 09.04.2022 17:24
Hakan Ural’dan buram buram romantizm taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi...

Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı hatta hakkında 'öldü' haberleri bile çıkmıştı. Eski sağlığına kavuşan Hakan Ural magazin gündeminden düşmüyor.

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Hakan Ural’dan buram buram romantizm taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi...

Ural ailesine olan düşkünlüğü, taparcasına olan sevgisiyle biliniyor.

Hakan Ural’dan buram buram romantizm taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi...

Sık sık çocuklarıyla birlikte olan karelerini bazen de sadece onların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hakan Ural’dan buram buram romantizm taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi...

Hatta gidiyor onların fotoğraflarının altına yorum bile yapıyor.

Hakan Ural’dan buram buram romantizm taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi...

Hakan Ural bu kez Ezgi Ural'la olan romantik bir paylaşım yaptı.

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