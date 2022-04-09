43 yaşındaki Mine Tugay yatak odası paylaşımıyla gündemde! Öyle bir poz verdi ki takipçileri geriye gidip yorum yağdırdı
43 yaşındaki Mine Tugay yatak odasından paylaştı sosyal medya çalkalandı! Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Mine Tugay, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği iddialı bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Eski paylaşımını tekrar gündeme getiren Tugay'ın pozunu beğenen takipçileri, aylar önceki paylaşıma giderek yorum yağdırdı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
09.04.2022 18:28 - Son Güncelleme: 09.04.2022 18:28
Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan ve son olarak Zalim İstanbul'da rol alan 43 yaşındaki Mine Tugay, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.