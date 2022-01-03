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Haberler Magazin Hakan Ural 'yanlış anlaşılmasın' dedi paylaştı herkes en çok bunu merak etti! Sibel Can açıklamasıyla olay olan Hakan Ural...

Hakan Ural 'yanlış anlaşılmasın' dedi paylaştı herkes en çok bunu merak etti! Sibel Can açıklamasıyla olay olan Hakan Ural...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz günler yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Hakan Ural bu kez doğum günü paylaşımıyla çok konuşuldu.

03.01.2022 16:14 - Son Güncelleme: 03.01.2022 16:14
Hakan Ural ’yanlış anlaşılmasın’ dedi paylaştı herkes en çok bunu merak etti! Sibel Can açıklamasıyla olay olan Hakan Ural...

Her açıklamasıyla olay yaratan Hakan Ural geçtiğimiz günlerde yaptığı Sibel Can açıklamasıyla olay olmuştu. Hakan Ural'dan bugün de bir doğum günü paylaşımı geldi.

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Hakan Ural ’yanlış anlaşılmasın’ dedi paylaştı herkes en çok bunu merak etti! Sibel Can açıklamasıyla olay olan Hakan Ural...

1 Ocak 1968 doğumlu olan Hakan Ural, 54. yaşını program ekibiyle kutladı. Hakan Ural doğum günü paylaşımına şu notu düştü:

Hakan Ural ’yanlış anlaşılmasın’ dedi paylaştı herkes en çok bunu merak etti! Sibel Can açıklamasıyla olay olan Hakan Ural...

'İyiki doğdum. 1 Ocak doğum günüm yanlış anlaşılmasın ekibim nezaket gösterip yayın sonrası ayrıca kutladı. Zaman su gibi 35 olduk '

Hakan Ural ’yanlış anlaşılmasın’ dedi paylaştı herkes en çok bunu merak etti! Sibel Can açıklamasıyla olay olan Hakan Ural...

OLAY YARATAN AÇIKLAMALAR

Hakan Ural önceki gün verdiği bir röportajda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hakan Ural ’yanlış anlaşılmasın’ dedi paylaştı herkes en çok bunu merak etti! Sibel Can açıklamasıyla olay olan Hakan Ural...

Röportajında 16 yaşından beri sektörde olduğunu belirten Hakan Ural, yaşadıklarının adeta bir okul gibi kendisini eğittiğini söyledi: "Bizim günahıyla, sevabıyla, hatasıyla, yanlışıyla yaşadığımız hayat, okul ötesi bir şey yani. Master'ın master'ı. Hani yaşadıklarımızın beşte birinden birine bahsetsen, ağzı açık kalır. Hayatımda ödenmiş bedeller var. Keşke çok hata yapmasaydık, bedel ödemeseydik, acı çekmeseydik de bu kadar da bilmeseydik."

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