Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'dan kötü haber geldi! Herkes merak ediyordu meğer ünlü çift gizlemiş
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman sosyal medya gündeminde. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteri ile sevenlerini ekran başına kilitleyen Ebru Şahin'in özel hayatı merak ediliyor. Cedi Osman ve Ebru Şahin'in yeni yıla ayrı ülkelerde girmesi kafa karıştırmıştı. İşte bunun nedeni ortaya çıktı. Ünlü çiftten kötü haber geldi.
03.01.2022 17:16
- Son Güncelleme: 03.01.2022 17:16
Cedi Osman ise NBA'deki maçları nedeniyle Amerika'da bulunurken Ebru Şahin de arkadaş grubu ile Barselona'ya gitti. Bu hamle sonrası ikilinin neden yeni yıla ayrı ayrı girdiği merak ediliyordu. Nedeni ortaya çıktı.
Cedi Osman koronavirüse yakalandı. Osman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kendisini karantinaya aldığı ortaya çıktı.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile yaz aylarında yeni bir aşka yelken açan Ebru Şahin, eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi almıştı.