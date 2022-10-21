Hakan Ural ‘üç numara’ dediği kızını ve güzel eşini paylaştı! Gören hayran kaldı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’ın ardından...
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural, Melisa Ural ile Engincan Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba olmuştu. 2005 yılında da Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten de 'üç numara' dediği kızı Gisela Ural dünyaya geldi. Gisela Ural, geçen günlerde ablası Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündem olmuştu. Şimdi ise Hakan Ural, kızı Gisela ile eşi Ezgi Can Ural'ı paylaştı. Gisela ile olan benzerliğiyle dikkat çeken Ezgi Can güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Hakan Ural'ın biricik kızı ve güzeller güzeli kızı...
21.10.2022 19:37 - Son Güncelleme: 21.10.2022 19:37
17 yaşında babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.
Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü oyuncu, bu dönem şarkıcı Sibel Can'a delice aşık olup nikah masasına oturdu.
1988 yılında dünyaevine giren ve1999'da boşanan ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te nikah masasına oturdu.