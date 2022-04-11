RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Hakan Ural taparcasına seviyor! Hakan Ural'ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi'yle aşk dolu pozu

Hakan Ural taparcasına seviyor! Hakan Ural'ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi'yle aşk dolu pozu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Sosyal medyaya da dönüşü hızlı olan Hakan Ural eşi Ezgi Ural'la bir fotoğrafını paylaştı. Hakan Ural'ın bu paylaşımı yürekleri ısıttı.

11.04.2022 09:47 - Son Güncelleme: 11.04.2022 09:50
Hakan Ural taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi’yle aşk dolu pozu

Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı hatta hakkında 'öldü' haberleri bile çıkmıştı. Eski sağlığına kavuşan Hakan Ural magazin gündeminden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Ural taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi’yle aşk dolu pozu

Ural ailesine olan düşkünlüğü, taparcasına olan sevgisiyle biliniyor.

Hakan Ural taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi’yle aşk dolu pozu

Sık sık çocuklarıyla birlikte olan karelerini bazen de sadece onların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hakan Ural taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi’yle aşk dolu pozu

Hatta gidiyor onların fotoğraflarının altına yorum bile yapıyor.

Hakan Ural taparcasına seviyor! Hakan Ural’ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi’yle aşk dolu pozu

Hakan Ural bu kez Ezgi Ural'la olan romantik bir paylaşım yaptı.

SON DAKİKA