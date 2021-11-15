Sadakatsiz’in Asya’sı, Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: ’Müzisyen olsun istedik oyuncu oldu’

Yıldırımlar, konuyla ilgili; "Arkeoloji okumak istiyordum. Konservatuvar okurken iki yıl eski Yunan dili edebiyatı bölümüne de gittim. Sonra onun da ne kadar ağır olduğunu görüp, sadece konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm ama iki üniversiteye yetişmem zordu" dedi.