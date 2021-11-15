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Haberler Magazin Sadakatsiz'in Asya'sı, Yaprak Dökümü'nün Fikret'iydi! Bennu Yıldırımlar kızı Ada'yı anlattı: 'Müzisyen olsun istedik oyuncu oldu'

Sadakatsiz'in Asya'sı, Yaprak Dökümü'nün Fikret'iydi! Bennu Yıldırımlar kızı Ada'yı anlattı: 'Müzisyen olsun istedik oyuncu oldu'

Sadakatsiz'in Asya'sı, Yaprak Dökümü'nün Fikret'iydi! Oyuncu Bennu Yıldırımlar kızı Ada'yı anlattı. Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile ekranlarda yer aldı. 51 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, duru güzelliğiyle beğeni topluyor. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar'la, 1995 yılında evlenen Yıldırımlar, 1999 yılında kızı Ada'yı kucağına aldı. Hem anne hem baba oyuncu olunca, Ada da kariyerini oyunculuğa yöneltti. Konuk olduğu bir programda iş hayatından eşi Bülent Emin Yarar ve kızları Ada'yla olan ilişkisine kadar merak edilen her şeyi anlatan Bennu Yıldırımlar bakın neler söyledi. İşte başta Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar olmak üzere ünlülerin çocukları...

15.11.2021 12:20 - Son Güncelleme: 15.11.2021 12:26
Sadakatsiz’in Asya’sı, Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: ’Müzisyen olsun istedik oyuncu oldu’

'MÜZİSYEN OLSUN İSTEDİK OYUNCU OLDU'

Sadakatsiz'in Asya'sı, Yaprak Dökümü'nün Fikret'iydi! Bir programa konuk olan oyuncu Bennu Yıldırımlar kızını anlattı, Ada'yı görenler 'annesine benzerliği' nedeni ile şaştı kaldı.

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Sadakatsiz’in Asya’sı, Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: ’Müzisyen olsun istedik oyuncu oldu’

"SAHNE ONA RAHAT GELEN BİR YER"
21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuştu.

Sadakatsiz’in Asya’sı, Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: ’Müzisyen olsun istedik oyuncu oldu’

"DEDEMDEN SAKLADIK"
Eğitim hayatından bahseden Bennu Yıldırımlar, ailesinin her zaman yanında olduğunu ve bir tek dedesinden oyuncu olduğunu sakladığını açıkladı.

Sadakatsiz’in Asya’sı, Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: ’Müzisyen olsun istedik oyuncu oldu’

Yıldırımlar, konuyla ilgili; "Arkeoloji okumak istiyordum. Konservatuvar okurken iki yıl eski Yunan dili edebiyatı bölümüne de gittim. Sonra onun da ne kadar ağır olduğunu görüp, sadece konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm ama iki üniversiteye yetişmem zordu" dedi.

Sadakatsiz’in Asya’sı, Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: ’Müzisyen olsun istedik oyuncu oldu’

Ünlü isim, sözlerine, "Oyunculuk okurken ailem karşı çıkmadı ama dedeme söylemedik. O muhasebe okumamı istiyordu. Hiçbir zaman oyuncu oldum demedim" diye devam etti.

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