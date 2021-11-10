Hakan Ural 'öldü' 'yoğun bakıma alındı' iddialarına Nur Tuğba Namlı'dan jet açıklama! Hakan Ural'ın son sağlık durumu ne?
Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, rahatsızlandığını ve bir süre programda yer alamayacağını ifade etmişti. Kısa süre içerisinde koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak ediliyor. 'Hakan Ural hayatını kaybetti' , 'Hakan Ural yoğun bakıma kaldırıldı' şeklinde çıkan haberlerle ilgili son nokta Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'dan geldi. İşte Nur Tuğba Namlı'nın o açıklaması.
Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor.
Bu bilgi kirliliğine son nokta, Hakan Ural'ın sunduğu programdaki partneri Nur Tuğba Namlı'dan geldi.
Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin doğru olmadığını belirten Nur Tuğba Namlı, "Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.
"EN KISA SÜREDE BİZLERLE OLACAK"
Namlı, "Hakan Ural'ın sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak" ifadelerini kullandı.