Hakan Ural ’kıskançtır zarar verecek boyutta...’ dedi paylaştı! Kızı Melisa Ural en büyük aşkı babasını es geçmedi! Seda Sayan da...

Hakan Ural, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bir fotoğraf çekiminden pozlarını paylaşan Hakan Ural'ın bu kareleri gençlere bile taş çıkartan cinsten. Öte yandan Ural'ın bu pozlarına kızı Melisa, Seda Sayan ve Mustafa Topaloğlu da kayıtsız kalmadı.