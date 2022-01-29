Hakan Ural 'kıskançtır zarar verecek boyutta...' dedi paylaştı! Kızı Melisa Ural en büyük aşkı babasını es geçmedi! Seda Sayan da...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Tüm bunların yanı sıra her sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Hakan Ural yine yaptı yapacağını...
Hakan Ural, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bir fotoğraf çekiminden pozlarını paylaşan Hakan Ural'ın bu kareleri gençlere bile taş çıkartan cinsten. Öte yandan Ural'ın bu pozlarına kızı Melisa, Seda Sayan ve Mustafa Topaloğlu da kayıtsız kalmadı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Paylaşımına uzun uzadıya bir not düşen Hakan Ural'a ilk yorum Sibel Can'dan olan güzeller güzeli kızı Melisa Ural'dan geldi.
Babasının paylaşımına kalpler yağdıran Melisa Ural'ın yanı sıra Seda Sayan ve Mustafa Topaloğlu da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Hakan Ural'a 'kardeşim' derken, Mustafa Topaloğlu da 'Alain Delon halt etmiş, yakıyorsun abi' yorumunda bulundu.
Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı hatta hakkında 'öldü' haberleri bile çıkmıştı. Çok şükür ki Ural, koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı. Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta" programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, Hürriyet'e açıklamalarda bulunmuştu ve bu açıklamalar günlerce konuşulmuştu.