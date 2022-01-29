Acun Ilıcalı mucizem dedi kalpler havalarda uçuştu ’duygularımı yazarken ne yazsam bana yetmiyor’ İlk göz ağrısı ve annesi...

KIZINI "MUCİZE ÇOCUK" OLARAK TANIMLIYOR

Kızı Banu Ilıcalı'nın da içinde olduğu aracın yaptığı kazada anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı, "Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma "mucize çocuk" derim" ifadelerini kullanmıştı.

Peki Banu Ilıcalı'nın annesi kim? İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.