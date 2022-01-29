Acun Ilıcalı mucizem dedi kalpler havalarda uçuştu 'duygularımı yazarken ne yazsam bana yetmiyor' İlk göz ağrısı ve annesi...
TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı bunun tam aksine ailesini gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Sosyal medya hesabını daha çok işiyle ilgili kullanan Acun Ilıcalı Melisa'dan sonra bu kez büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Yetmedi bir de paylaşım yaptı. İşte Acun Ilıcalı'nın duygusal paylaşımı.
4 çocuk babası ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Mucize çocuk' olarak anlattığı kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR KIZIM VAR"
32 yaşında giren kızı Banu için şirkette bir parti düzenleyen Acun Ilıcalı, o anları 13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.
Kızıyla fotoğrafını da paylaşan Acun Ilıcalı, "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam bana yetmiyor. Seni çok seviyorum.. İyi ki doğdun iyi ki senin gibi bir kızım var. Nice mutlu yaşın olsun, hep beraber kutlayalım" ifadelerini kullandı.
KIZINI "MUCİZE ÇOCUK" OLARAK TANIMLIYOR
Kızı Banu Ilıcalı'nın da içinde olduğu aracın yaptığı kazada anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı, "Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma "mucize çocuk" derim" ifadelerini kullanmıştı.
Peki Banu Ilıcalı'nın annesi kim? İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.