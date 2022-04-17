Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen iftardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı: "Sevmek ayıp mı yahu"

İftar prograına katılanlar arasında yer alan Hakan Ural Instagram paylaşımı ile dikka tçekti. Ural paylaşımında " Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.