Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen iftardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı: "Sevmek ayıp mı yahu"
Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen iftardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle düzenlenen iftar programında bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Hakan Ural, "Sevmek ayıp mı yahu" dedi. Ünlü ismin paylaşımına çok sayısa yorum geldi. İşte Hakan Ural'ın Instagram paylaşımı...
"SEVMEK AYIP MI YAHU"
Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen iftardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Hakan Ural'ın Instagram paylaşımı gündem oldu.
İftar prograına katılanlar arasında yer alan Hakan Ural Instagram paylaşımı ile dikka tçekti. Ural paylaşımında " Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.
ÇOK SAYIDA SANATÇI KATILDI
İftar programına Kalemkar Semih İrteş, piyanist Güher Pekinel ve Süher Pekinel, İbrahim Tatlıses, akademisyenler Uğur Derman ve Çiçek Derman, bestekar Amir Ateş, ilahi sanatçısı Sami Özer, piyanist-besteci Büşra Kayıkçı, yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yönetmen Mesut Uçakan, hattat Hasan Çelebi, fotoğrafçı İzzet Keribar, yazar Gülper Refiğ, YouTuber Merve Özkaynak, rap sanatçısı Resul Aydemir, Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.