Hakan Ural 'Cenabı Allah bir daha yaşatmasın!' Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yılında Türkiye şehit ve gazilerini unutmadı. Magazin dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini bir kez daha lanetlediler. İşte ünlülerin 15 Temmuz mesajları...
15.07.2022 11:04 - Son Güncelleme: 15.07.2022 11:04
HAKAN URAL
"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."