Hakan Ural ’Cenabı Allah bir daha yaşatmasın!’ Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

HAKAN URAL

"Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenabı Allah bir daha yaşatmasın."