Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek zayıflayayım derken bambaşka biri oldu çıktı! Son halini görenler 'bu kim?' dedi
Başrolünde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde tiki Lara karakterine hayat veren Feyza Civelek, zayıflayayım derken bambaşka biri oldu çıktı. Son hali ile adından söz ettiren Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı. 27 yaşındaki Feza Civelek, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" demişti. İşte Feyza'nın son hali....
15.07.2022 10:06 - Son Güncelleme: 15.07.2022 10:06
Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti. Bir dönemin fenomen dizisi 'Adını Feriha Koydum'da 2011-2012 yıllarında yer alan Feyza Civelek, değişimi ile dudak uçuklattı.
Spor ve sağlıklı beslenmeyle 42 bedenden 34 bedene düştüğünü söyleyen Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek son haliyle gündeme bomba gibi düştü.