Hakan Taşıyan'dan haber var! 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım" demişti... Donör bulundu mu, sağlık durumu nasıl?
Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz ekim ayında hastaneye kaldırılan usta sanatçı Hakan Taşıyan'ın Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyordu. Doktorlar Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu hakkında bakın neler söyledi...
TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR
Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.