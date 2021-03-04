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Hakan Taşıyan'dan haber var! 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım" demişti... Donör bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz ekim ayında hastaneye kaldırılan usta sanatçı Hakan Taşıyan'ın Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyordu. Doktorlar Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu hakkında bakın neler söyledi...

04.03.2021 17:04 - Son Güncelleme: 04.03.2021 17:18
Hakan Taşıyan'dan haber var! 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım demişti... Donör bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

DONÖR BULUNDU MU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım" demişti... Hakan Taşıyan'dan haber var!

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Hakan Taşıyan'dan haber var! 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım demişti... Donör bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

Hakan Taşıyan'dan haber var! 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım demişti... Donör bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

HAKAN TAŞIYAN'IN SAĞLIK SORUNLARI...

Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan sanatçının, organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberler sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.

Hakan Taşıyan'dan haber var! 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım demişti... Donör bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından "Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz" açıklaması yayınlanmıştı.

Hakan Taşıyan'dan haber var! 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım demişti... Donör bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

Bu mesaj sonrası Hakan Taşıyan'ın 30 yıllık arkadaşı, yaptığı açıklamada, "Klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, 'hızlı bir şekilde kilo alıyorum' diyordu" ifadelerini kullandı.

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