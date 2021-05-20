Hakan Taşıyan'dan haber var! Çoklu organ nakli gerçekleşen Hakan Taşıyan taburcu olur olmaz kahreden gerçekle yüzleşti
Hakan Taşıyan'dan haber var! Organ nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu olur olmaz kahreden gerçekle yüzleşti! Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ve son hali merak ediliyor. Elde edinilen son bilgiye göre Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Usta sanatçıdan gelen güzel haber sevenlerini mutlu ederken, Hakan Taşıyan'ın Instagram paylaşımı dikkat çekti.
TABURCU OLDU KAHREDEN GEREKLE YÜZLEŞTİ!
Hakan Taşıyan'dan haber var! Çoklu organ nakli gerçekleşen Hakan Taşıyan taburcu olur olmaz kahreden gerçekle yüzleşti... Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
İŞTE SON HALİ
Taşıyan, taburcu olmadan önce, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Taşıyan, yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi. Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Hayranlarına sevgilerini ileten Taşıyan, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. Taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.
"HASTANEMİZİN İLK KOMBİNE ORGAN NAKLİ"
Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da Taşıyan'ın hastaneye geldiğinde karnında şişlik olduğunu ve diyalize girdiğini anlattı. Daha sonra hastanenin Organ Nakli Konseyi'nin Taşıyan'ın durumunu değerlendirdiğini ve karaciğer ile böbrek naklinin birlikte yapılması kararını aldığını bildiren Bostancı, süreci şöyle anlattı:
"Canlıdan nakil için organ hazırlıklarına başladık. Ama karaciğer için uygun organ bulamadık. Kız kardeşi böbrek için uygun bulundu. Daha sonra kadavradan karaciğer beklemeye başladık. İzmir'den bir organ çıktı. Devletimizin sağladığı uçakla oraya gidildi ve organ alındı. İlk önce karaciğer naklini, 5 gün sonra da böbrek naklini yaptık. Ekibin tedavisi sayesinde şu anda her iki organı da çalışıyor. Şehir hastanemizin ilk kombine organ nakli yapılan hastası Hakan Bey şu anda diyalize girmiyor ve iyi bir durumda. Eşi, bu sabah şarkı söylemeye başladığını söyledi."