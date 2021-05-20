Hakan Taşıyan'dan haber var! Çoklu organ nakli gerçekleşen Hakan Taşıyan taburcu olur olmaz kahreden gerçekle yüzleşti

"Canlıdan nakil için organ hazırlıklarına başladık. Ama karaciğer için uygun organ bulamadık. Kız kardeşi böbrek için uygun bulundu. Daha sonra kadavradan karaciğer beklemeye başladık. İzmir'den bir organ çıktı. Devletimizin sağladığı uçakla oraya gidildi ve organ alındı. İlk önce karaciğer naklini, 5 gün sonra da böbrek naklini yaptık. Ekibin tedavisi sayesinde şu anda her iki organı da çalışıyor. Şehir hastanemizin ilk kombine organ nakli yapılan hastası Hakan Bey şu anda diyalize girmiyor ve iyi bir durumda. Eşi, bu sabah şarkı söylemeye başladığını söyledi."



