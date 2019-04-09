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Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! En yakın arkadaşıyla...

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde en yakın arkadaşı Dila Tarkan ve kardeşi Sima Tarkan ile New York'a gitti. Kardeşi ve Şeyma Subaşı'dan bir süreliğine ayrılan Dila Tarkan'ın, Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Dinlenmek için New York'u seçen Hakan Sabancı'nın, Dila Tarkan ile aynı paylaşımda bulunması bu ilişkiyi doğruladı. Daha önce Hacı Sabancı ile adı anılan Dila Tarkan'ın, Hakan Sabancı ile evleneceği de bir başka iddia oldu.

09.04.2019 14:42 - Son Güncelleme: 09.04.2019 14:42
Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! En yakın arkadaşıyla evleniyor!

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan ve Hakan Sabancı hakkında bomba iddia! Şeyma Subaşı, Dila Tarkan ve Sima Tarkan, geçtiğimiz günlerde New York'a tatile gitti. Bu tatilde, Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından Dila Tarkan ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! En yakın arkadaşıyla evleniyor!

İddiaya göre Dila Tarkan, kardeşi ve Şeyma Subaşı ile New York'a giderken, orada dinlenmeye çekilen Sabancı ile bir araya geldi.

Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! En yakın arkadaşıyla evleniyor!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Birliktelik, aynı karenin sosyal medyadan paylaşılmasıyla ortaya çıktı. New York'taki The Vessel adlı yapıyı ziyarete giden Tarkan ve Sabancı, aynı saatte aynı mekanda yer aldıklarını da bir nevi takipçileriyle paylaşmış oldu.

Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! En yakın arkadaşıyla evleniyor!

EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYORLAR

Uzun süredir yalnız olduğu konuşulan Sabancı'nın, nişanlısından ayrılan Dila Tarkan ile evlilik yolunda ilerleyeceği de yine konuşulanlar arasında.

Çift, yakın zamanda ilişkilerini açıklamayı da planlıyor.

Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! En yakın arkadaşıyla evleniyor!

ŞEYMA'DAN TAVSİYE ALIYOR

Öte yandan Dila Tarkan, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın da en yakın arkadaşı. Birlikte sık sık tatile giden ikilinin, arasından su sızmıyor. Subaşı ve Tarkan, ilişkileri konusunda da birbirlerinden tavsiye alıyor.

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