Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! En yakın arkadaşıyla...
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde en yakın arkadaşı Dila Tarkan ve kardeşi Sima Tarkan ile New York'a gitti. Kardeşi ve Şeyma Subaşı'dan bir süreliğine ayrılan Dila Tarkan'ın, Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Dinlenmek için New York'u seçen Hakan Sabancı'nın, Dila Tarkan ile aynı paylaşımda bulunması bu ilişkiyi doğruladı. Daha önce Hacı Sabancı ile adı anılan Dila Tarkan'ın, Hakan Sabancı ile evleneceği de bir başka iddia oldu.
09.04.2019 14:42
- Son Güncelleme: 09.04.2019 14:42
Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan ve Hakan Sabancı hakkında bomba iddia! Şeyma Subaşı, Dila Tarkan ve Sima Tarkan, geçtiğimiz günlerde New York'a tatile gitti. Bu tatilde, Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından Dila Tarkan ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
DİĞER GALERİLER