Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! En yakın arkadaşıyla...

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan ve Hakan Sabancı hakkında bomba iddia! Şeyma Subaşı, Dila Tarkan ve Sima Tarkan, geçtiğimiz günlerde New York'a tatile gitti. Bu tatilde, Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından Dila Tarkan ile birlikte olduğu ortaya çıktı.