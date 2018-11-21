Hakan Çalhanoğlu eşine geri döndü! Çalhanoğlu "Affedilmesi mümkün olmayan şeyler var" demişti...
Hakan Çahanoğlu geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girmişti. Çift, Ağustos ayında ani bir kararla boşanacaklarını belirtmişti. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu'nun hamile olduğu ortaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu, Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' demişti. Ancak ayrılık kısa sürdü. Hakan Çalhanoğlu eşine geri döndü. İşte haberin detayı...
21 Kasım 2018 Çarşamba, 13:50:11 Güncelleme: 14:17:08
Hakan Çalhanoğlu kararıyla ilgili olarak "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım." dedi.
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