Hakan Çalhanoğlu eşine geri döndü! Çalhanoğlu "Affedilmesi mümkün olmayan şeyler var" demişti...

Hakan Çalhanoğlu kararıyla ilgili olarak "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarını yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma neden olan tüm olayları anlatacağım." dedi.