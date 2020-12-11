Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...

"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi.. Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ'la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin..."

Hakan Altun ise, bu gönderisine, "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken..." notunu düşmüştü. İkili yaş farkıyla yeniden gündemde. İşte Hakan Altun ile Gonca Vuslateri başta olmak üzere ünlülerin yaşları...