Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Aşka gelen ikili artık kaçmıyor. Yaş farkıyla gündem olan ve İbo Show'daki kırmızı takımıyla dikkat çeken Gonca Vuslateri, sevgilisi Hakan Altun ile aşkını belgeleyen bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede magazin gündeminde bomba etkisi yaratan aşk pozu sonrası Hakan Altun ile Gonca Vuslateri yaş farkı yeniden sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.
"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi.. Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ'la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin..."
Hakan Altun ise, bu gönderisine, "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken..." notunu düşmüştü. İkili yaş farkıyla yeniden gündemde. İşte Hakan Altun ile Gonca Vuslateri başta olmak üzere ünlülerin yaşları...