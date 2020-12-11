Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Aşka gelen ikili artık kaçmıyor. Yaş farkıyla gündem olan ve İbo Show'daki kırmızı takımıyla dikkat çeken Gonca Vuslateri, sevgilisi Hakan Altun ile aşkını belgeleyen bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede magazin gündeminde bomba etkisi yaratan aşk pozu sonrası Hakan Altun ile Gonca Vuslateri yaş farkı yeniden sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

11.12.2020 12:32 - Son Güncelleme: 11.12.2020 12:36
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor... Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yalnızlığını oyuncu Gonca Vuslateri ile sonlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...

Geçtiğimiz hafta Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yapmıştı. Vuslateri'den sonra ünlü şarkıcı Hakan Altun da aşkını paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...

Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun, "Hikayede kalmasın dedik" notunu kalp emojisi eşliğinde paylaştı. 34 yaşındaki Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...

"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi.. Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ'la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin..."

Hakan Altun ise, bu gönderisine, "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken..." notunu düşmüştü. İkili yaş farkıyla yeniden gündemde. İşte Hakan Altun ile Gonca Vuslateri başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den olay yaratan poz! Yaş farkıyla gündem olan ikili artık kaçmıyor...

BAHAR CANDAN

17 Şubat 1998

DİĞER GALERİLER