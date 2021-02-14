Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün abisi de oyuncu çıktı! Meğer eski aşkıyla abisi sayesinde tanışmış...

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün abisi de oyuncu çıktı! Hercai 59. bölüm ile Atv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.'Yaren'in dinmeyen acıları ona neler yaptıracak?' merak konusu olurken, başarılı oyuncu İlay Erkök sosyal medyada mercek altına alındı. Abisine benzerliği ile dikkat çeken İlay Erkök, meğer eski aşkı Keremcem ile abisi sayesinde tanışmış. Kendisi gibi oyuncu olan abisi Koray Erkök'ün de yer aldığı dizi setinde Keremcem'le tanışan İlay Erkök abisinin tıpatıp aynısı.