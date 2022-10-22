Hafsanur Sancaktutan’dan malum sahneler hakkında açıklama ’artık normalleştirelim’ Son paylaşımıysa ayrı bir olay

"İLK DEFA BÖYLE BİR SAHNE ÇEKTİM"

Muhabirlerin, "Dijital platformda oynadığınız dizideki sahneleriniz çok konuşuldu. Bu konuyla alakalı olumsuz yorumlar aldınız mı? Olumsuz yorumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?'' sorularına yanıt veren Sancaktutan, "Ben ilk defa böyle bir sahne çektim. Bu daha sonra çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ben bir oyuncuyum. Senaryoyu imzalarken okuyup imzalıyorum. Onun için bir saygısızlık yapmak istemem. Yazan onu yazdıysa bir bildiği vardır" ifadelerini kullandı.