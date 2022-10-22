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Hafsanur Sancaktutan'dan malum sahneler hakkında açıklama 'artık normalleştirelim' Son paylaşımıysa ayrı bir olay

Son dönemde rol aldığı dizideki cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, önceki gün sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın yeni projesinin gala gecesine katıldı. Oldukça cesur bir kıyafet seçimi de yapan Hafsanur Sancaktutan, çok konuşulan malum sahneler ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın konu hakkında yaptığı açıklama.

22.10.2022 09:47 - Son Güncelleme: 22.10.2022 09:47
Hafsanur Sancaktutan’dan malum sahneler hakkında açıklama ’artık normalleştirelim’ Son paylaşımıysa ayrı bir olay

22 yaşındaki genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan son dönemde rol aldığı dizideki cesur sahneleriyle gündemde.

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Hafsanur Sancaktutan’dan malum sahneler hakkında açıklama ’artık normalleştirelim’ Son paylaşımıysa ayrı bir olay

Güzel oyuncu, rol aldığı dizideki iddialı sahneler hakkında konuştu.

Hafsanur Sancaktutan’dan malum sahneler hakkında açıklama ’artık normalleştirelim’ Son paylaşımıysa ayrı bir olay

"İLK DEFA BÖYLE BİR SAHNE ÇEKTİM"

Muhabirlerin, "Dijital platformda oynadığınız dizideki sahneleriniz çok konuşuldu. Bu konuyla alakalı olumsuz yorumlar aldınız mı? Olumsuz yorumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?'' sorularına yanıt veren Sancaktutan, "Ben ilk defa böyle bir sahne çektim. Bu daha sonra çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ben bir oyuncuyum. Senaryoyu imzalarken okuyup imzalıyorum. Onun için bir saygısızlık yapmak istemem. Yazan onu yazdıysa bir bildiği vardır" ifadelerini kullandı.

Hafsanur Sancaktutan’dan malum sahneler hakkında açıklama ’artık normalleştirelim’ Son paylaşımıysa ayrı bir olay

"ÇOK KONUŞULDU AMA FAZLA ELEŞTİRİYE MARUZ KALMADIM"

"Ben sadece işimi yapıyorum" diyen güzel oyuncu, "Çok fazla gündem oldu ama çok eleştiriye maruz kalmadım. Ben işimi yapıyorum. Bunun da keyfini çıkarıyorum" yanıtını diyerek sözlerini noktaladı.

Hafsanur Sancaktutan’dan malum sahneler hakkında açıklama ’artık normalleştirelim’ Son paylaşımıysa ayrı bir olay

"ARTIK KONUŞMAYALIM, NORMALLEŞTİRELİM"

Sancaktutan, daha önce benzer bir sahneyi Hülya Avşar'ın da çektiğinin hatırlatılması üzerine, ''Evet 'Berlin Berlin' filminde. Benim dizideki takma adım da Berlin'di. Cuk oturmuş. Tesadüf mü? Değil mi? Artık bilemem. Ben o sahneyi biliyordum ama izlememiştim. Daha sonra iki sahneyi karışılaştırmışlar. Bu konuyu konuşmayalım artık. Normalleştirelim bence" sözleriyle oradan ayrıldı.

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