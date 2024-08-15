Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın aşkı belgelendi! Taze aşıklar bakın nasıl yakalandı: “Hani adam yoktu?”

Geçen aylarda "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Adam kalmadı" yanıtını veren Hafsanur Sancaktutan, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir adı İnci Taneleri'nin yıldızı Kubilay Aka ile anılan Sancaktutan'ın aşkı belgelendi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, Kandilli'de bir restoran çıkışı görüntülendi. İlk kez kameralara yakalanan ikiliden Aka'nın tepkisi herkesi güldürdü.