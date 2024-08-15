Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın aşkı belgelendi! Taze aşıklar bakın nasıl yakalandı: “Hani adam yoktu?”

Geçen aylarda "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Adam kalmadı" yanıtını veren Hafsanur Sancaktutan, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir adı İnci Taneleri'nin yıldızı Kubilay Aka ile anılan Sancaktutan'ın aşkı belgelendi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, Kandilli'de bir restoran çıkışı görüntülendi. İlk kez kameralara yakalanan ikiliden Aka'nın tepkisi herkesi güldürdü.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Oyuncu, geçen aşlarda ise aşk hayatına dair soruya verdiği cevapla uzun süre gündem oldu.
Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtla günlerce konuşuldu.