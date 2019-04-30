Hadise'nin yeni aşkı bakın kim çıktı! Gizli gizli görüşen çift hakkında Gülben Ergen ne diyecek?

Hadise'nin adı geçtiğimiz gün, merhume Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile aşk dedikodularına karıştı ancak bu iddiaya Hadise'nin menajerinden yalanlama geldi. Henüz magazin gündeminde taze olan bu bilginin ardından bir başka iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Hadise, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e gönlünü kaptırdı. Gülben Ergen'in konuyla ilgili söyleyecekleri ise merak konusu oldu!

30.04.2019 17:27 - Son Güncelleme: 30.04.2019 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





