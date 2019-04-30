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Hadise'nin yeni aşkı bakın kim çıktı! Gizli gizli görüşen çift hakkında Gülben Ergen ne diyecek?

Hadise'nin adı geçtiğimiz gün, merhume Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile aşk dedikodularına karıştı ancak bu iddiaya Hadise'nin menajerinden yalanlama geldi. Henüz magazin gündeminde taze olan bu bilginin ardından bir başka iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Hadise, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e gönlünü kaptırdı. Gülben Ergen'in konuyla ilgili söyleyecekleri ise merak konusu oldu!

30.04.2019 17:27 - Son Güncelleme: 30.04.2019 17:27
Hadise'nin yeni aşkı bakın kim çıktı! Gizli gizli görüşen çift hakkında Gülben Ergen ne diyecek?

Şarkıcı Hadise, yer aldığı projelerden çok şu sıralar özel hayatıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Sık sık sosyal medya sayfasından cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Hadise'nin dün ismi iş insanı Murat Gezer'le aşk iddiasına karıştı. Çıkan bu iddianın ardından Hadise'nin menajeri açıklama yaparak aşk haberlerini yalanladı.

Hadise'nin yeni aşkı bakın kim çıktı! Gizli gizli görüşen çift hakkında Gülben Ergen ne diyecek?

HADİSE GÖNLÜNÜ GÜLBEN ERGEN'İN ESKİ EŞİ ERHAN ÇELİK'E KAPTIRDI

UçanKuş'un haberine göre, bir dönem 'O Ses Türkiye' isimli programda jüri üyeliği yapan Hadise, gönlünü şarkıcı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e kaptırdı. Çiftin gözlerden uzak bir şekilde İstinye'de bulunan bir sitede görüştüğü iddia edildi.

Hadise'nin yeni aşkı bakın kim çıktı! Gizli gizli görüşen çift hakkında Gülben Ergen ne diyecek?

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Hadise'nin yeni aşkı bakın kim çıktı! Gizli gizli görüşen çift hakkında Gülben Ergen ne diyecek?

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