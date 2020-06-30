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Hadise'nin sevgilisi ile Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken diyalog! Arka arkaya boşanma haberleri gelmişti...

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uraz Kaygılaroğlu'nun bugün doğum günü. Eşi Melis İşiten ile geçtiğimiz yıl haziran ayında boşanan oyuncunun ardından, yakın arkadaşı Kaan Yıldırım da eşi Ezgi Eyüboğlu ile ayrılık kararı almıştı. Arka arkaya gelen boşanma haberlerinin ardından sosyal medyada ' Kader ortaklığı' şeklinde yorum yapılmıştı. Kaygılaroğlu, yeni yaş günü için sosyal medya hesabından bir ricada bulundu. Uraz Kaygılaroğlu'nun ricasına, arkadaşı Kaan Yıldırım'dan yanıt gecikmedi. İkili arasında yaşanan diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.

30.06.2020 15:39 - Son Güncelleme: 30.06.2020 16:06
Hadise'nin sevgilisi ile Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken diyalog! Arka arkaya boşanma haberleri gelmişti...

Uraz Kaygılaroğlu, Instagram'dan yeni yaşında hediye yerine bağış yapılmasını istedi. Doğum gününde hediye istemediğini belirten Kaygılaroğlu'nun, kanser hastası çocuklara destek verilmesi yönündeki özel isteğine, yakın arkadaşı Kaan Yıldırım'dan yanıt gecikmedi.

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Hadise'nin sevgilisi ile Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken diyalog! Arka arkaya boşanma haberleri gelmişti...

Uraz Kaygılaroğlu ile Kaan Yıldırım'ın gülümseten diyalogları sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Paylaşımında "Büyük veya küçük fark etmeksizin, yapacağınız bağışlar, kanser hastası çocuklarımızı çok sevindirecek. İyiliği paylaşalım ve elimizden geldiğince destek olalım." diyen Kaygılaroğlu yakın arkadaşı Kaan Yıldırım'ı etiketleyerek "Bir tek sen hem yardım yap hem hediye al!" dedi.

Hadise'nin sevgilisi ile Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken diyalog! Arka arkaya boşanma haberleri gelmişti...

Kaan Yıldırım Uraz Kaygılaroğlu'nun isteğine yanıt olarak "Seni sevmeyiiiiiiii ağırrrrrrr ödüyoruuuummmm... Seni kırmayacağımı biliyorsun." dedi.

Hadise'nin sevgilisi ile Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken diyalog! Arka arkaya boşanma haberleri gelmişti...

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu ile Hadise ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım'ın atışmaları beğeni topladı.

Hadise'nin sevgilisi ile Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken diyalog! Arka arkaya boşanma haberleri gelmişti...

Ayrıca Uraz Kaygılaroğlu'nun yaşı da merak konusu oldu...

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