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Hadise'nin sevgilisi ile Uraz Kaygılaroğlu'dan dikkat çeken diyalog! Arka arkaya boşanma haberleri gelmişti...

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uraz Kaygılaroğlu'nun bugün doğum günü. Eşi Melis İşiten ile geçtiğimiz yıl haziran ayında boşanan oyuncunun ardından, yakın arkadaşı Kaan Yıldırım da eşi Ezgi Eyüboğlu ile ayrılık kararı almıştı. Arka arkaya gelen boşanma haberlerinin ardından sosyal medyada ' Kader ortaklığı' şeklinde yorum yapılmıştı. Kaygılaroğlu, yeni yaş günü için sosyal medya hesabından bir ricada bulundu. Uraz Kaygılaroğlu'nun ricasına, arkadaşı Kaan Yıldırım'dan yanıt gecikmedi. İkili arasında yaşanan diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.

30.06.2020 15:39 - Son Güncelleme: 30.06.2020 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





