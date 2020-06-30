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Survivor Nisa Bölükbaşı hakkında en çok bu merak ediliyordu, o isim ortaya çıktı! Sercan'a sevgilim var diyen Nisa'nın...

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Nisa Bölükbaşı. 1998 Çekya doğumlu olan Nisa Bölükbaşı'nın adı önce Sercan Yıldırım ile aşk dedikodularına karıştı. Daha sonra tüm Türkiye bunun tek taraflı olduğunu öğrendi. Ancak Sercan Yıldırım tek taraflı değildi açıklaması yaptı ve sonrasında Acun Ilıcalı Nisa ve elenen yarışmacılardan Gizem'in ses kayıtlarını ortaya çıktı. O kayıtlara sevgilisi olduğunu söyleyen Nisa Bölükbaşı günün en çok merak edilen ismi. Nisa Bölükbaşı'nın özellikle annesi başta olmak üzere ailesi merak konusu. Peki kimdir bu Nisa Bölükbaşı? İşte başta Survivor Nisa olmak üzere ünlülerin anneleri.

30.06.2020 14:24 - Son Güncelleme: 30.06.2020 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





