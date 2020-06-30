Survivor Nisa Bölükbaşı hakkında en çok bu merak ediliyordu, o isim ortaya çıktı! Sercan'a sevgilim var diyen Nisa'nın...
Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Nisa Bölükbaşı. 1998 Çekya doğumlu olan Nisa Bölükbaşı'nın adı önce Sercan Yıldırım ile aşk dedikodularına karıştı. Daha sonra tüm Türkiye bunun tek taraflı olduğunu öğrendi. Ancak Sercan Yıldırım tek taraflı değildi açıklaması yaptı ve sonrasında Acun Ilıcalı Nisa ve elenen yarışmacılardan Gizem'in ses kayıtlarını ortaya çıktı. O kayıtlara sevgilisi olduğunu söyleyen Nisa Bölükbaşı günün en çok merak edilen ismi. Nisa Bölükbaşı'nın özellikle annesi başta olmak üzere ailesi merak konusu. Peki kimdir bu Nisa Bölükbaşı? İşte başta Survivor Nisa olmak üzere ünlülerin anneleri.
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.
15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.