Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

Oyunculuğu hakkında konuşan ve yapılan eleştirilere yanıt veren Hadise, "Çok sevildi. Tabii ki sevmeyenler de olur sevenler de. Aynı şarkılarımız da olduğu gibi. Sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi" dedi.