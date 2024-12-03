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Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile başrolünü paylaştığı Esas Oğlan dizisinde Ceren karakterini canlandıran Hadise, özel hayatı ve kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, bu kez kız kardeşi Derya Açıkgöz'ün aşk hayatıyla gündeme geldi. Açıkgöz'ün yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Muhteşem Yüzyıl oyuncusu çıktı. İşte Hadise'nin müstakbel eniştesi...

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:22 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:22
Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

Şarkıları, sahne şovları, kostümleri, sosyal medya paylaşımları derken sık sık magazin manşetlerinde yer alan Hadise, son olarak oyunculuk performansıyla çok konuşuldu.

Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

Hadise, başrollerini Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile paylaştığı Esas Oğlan dizisinde Ceren karakteriyle izleyici karşısına geçti ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

Oyunculuğu hakkında konuşan ve yapılan eleştirilere yanıt veren Hadise, "Çok sevildi. Tabii ki sevmeyenler de olur sevenler de. Aynı şarkılarımız da olduğu gibi. Sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi" dedi.

Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

MÜSTAKBEL ENİŞTESİ DE OYUNCU!
Hadise şimdi ise kardeşi Derya Açıkgöz'ün aşk hayatıyla gündeme geldi. Açıkgöz'ün sevgilisi Muhteşem Yüzyıl oyuncusu çıktı.

Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

Hadise'nin kız kardeşi DeryaAçıkgöz, yaklaşık bir senedir oyuncu Canbey Zafer'le aşk yaşamaya başladı.

Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

Esas Oğlan'ın galasına giden ve Hadise'yle beraber poz da veren Canbey Zafer geçmişte çocuk oyuncu olarak Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı ortaya çıktı.

Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

İşte Hadise'nin kız kardeşi ve müstakbel eniştesiyle verdiği o poz...

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