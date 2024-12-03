Hadise’nin müstakbel eniştesi Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı çıktı! İşte Derya Açıkgöz’ün oyuncu aşkı...

Şarkıları, sahne şovları, kostümleri, sosyal medya paylaşımları derken sık sık magazin manşetlerinde yer alan Hadise, son olarak oyunculuk performansıyla çok konuşuldu.
Hadise, başrollerini Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile paylaştığı Esas Oğlan dizisinde Ceren karakteriyle izleyici karşısına geçti ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Oyunculuğu hakkında konuşan ve yapılan eleştirilere yanıt veren Hadise, "Çok sevildi. Tabii ki sevmeyenler de olur sevenler de. Aynı şarkılarımız da olduğu gibi. Sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi" dedi.
MÜSTAKBEL ENİŞTESİ DE OYUNCU!
Hadise şimdi ise kardeşi Derya Açıkgöz'ün aşk hayatıyla gündeme geldi. Açıkgöz'ün sevgilisi Muhteşem Yüzyıl oyuncusu çıktı.
Hadise'nin kız kardeşi DeryaAçıkgöz, yaklaşık bir senedir oyuncu Canbey Zafer'le aşk yaşamaya başladı.
Esas Oğlan'ın galasına giden ve Hadise'yle beraber poz da veren Canbey Zafer geçmişte çocuk oyuncu olarak Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı ortaya çıktı.