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2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Dilan Çıtak, biyolojik babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla uzun süre konuşulmuş ardından ise 2 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacakları yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Bir ödül töreninde ortaya çıkan ünlü şarkıcı, sessizliğini bozdu.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 16:40
2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, 2 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi.

2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Geçen günlerde yaptığı paylaşımla taşındığını duyuran Çıtak, eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırdı.

2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Ünlü şarkıcıdan gelen peş peşe hamleler ise boşanma iddialarını güçlendirdi. Bunun üzerine bir ödül töreninde ortaya çıkan ünlü şarkıcıya boşanma iddiaları soruldu.

2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Özellikle sosyal medyada çıkan haberlerin yanlış olduğunu söyleyen Çıtak, "Öyle bir şey yok!" dedi.

2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Geçmişte sevgilisiyle yaşadığı ayrılıklarla ilgili de benzer haberler yapıldığını vurgulayan ünlü şarkıcı "Sevgiliyken de ayrıldılar haberi yapılıyordu" ifadelerini kullandı.

2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Bu tür spekülasyonların kendisini yıpratmadığını belirten Dilan Çıtak, açıklamasının devamında herhangi bir boşanma durumu olmadığını ve özel hayatını gizli tutmaya devam edeceğini söyledi.

2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Gelecek planlarıyla ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, müziğe odaklandığını ve önümüzdeki dönemde yeni projelerini hayranlarıyla buluşturmayı hedeflediğini belirtti.

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