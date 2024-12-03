2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, 2 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Geçen günlerde yaptığı paylaşımla taşındığını duyuran Çıtak, eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırdı.

Ünlü şarkıcıdan gelen peş peşe hamleler ise boşanma iddialarını güçlendirdi. Bunun üzerine bir ödül töreninde ortaya çıkan ünlü şarkıcıya boşanma iddiaları soruldu.

Özellikle sosyal medyada çıkan haberlerin yanlış olduğunu söyleyen Çıtak, "Öyle bir şey yok!" dedi.