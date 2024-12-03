2 yıllık eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Dilan Çıtak sessizliğini bozdu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, 2 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Geçen günlerde yaptığı paylaşımla taşındığını duyuran Çıtak, eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırdı.
Ünlü şarkıcıdan gelen peş peşe hamleler ise boşanma iddialarını güçlendirdi. Bunun üzerine bir ödül töreninde ortaya çıkan ünlü şarkıcıya boşanma iddiaları soruldu.
Bu tür spekülasyonların kendisini yıpratmadığını belirten Dilan Çıtak, açıklamasının devamında herhangi bir boşanma durumu olmadığını ve özel hayatını gizli tutmaya devam edeceğini söyledi.