Hadise'nin kapısına dayandı, uzaklaştırma aldı! Gece gece kabusu yaşayan Hadise'nin evinde korku dolu anlar...

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın sevgilisi olan şarkıcı Hadise'nin kapısına dayandı! Gece gece kabusu yaşayan Hadise'nin evinde korku dolu anlar 19 Ocak'ta gece saat 00.05 sıralarında yaşandı. Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye'deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise'nin davet ettiğini söyledi. "Bu olayın daha önce beni rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum" diyen Hadise'nin şikayeti üzerine ifade veren Tarık D. ifadesiyle dikkat çekti. İstanbul Aile Mahkemesi, Tarık D.'nin 1 ay süreyle Hadise'ye yaklaşmamasına karar verdi. Tarık D. karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.