Hadise'nin foyası meydana çıktı! 'Sahte' demişti...
Hadise sosyal medya hesabından kürklü paylaşımda bulunmuştu. Şarkıcı Hadise'nin üzerindeki leopar desenli kürk, hayvanseverler tarafından yoğun eleştiriye tutulmuştu. Kendisini 'Kürküm sahte' sözleriyle savunan Hadise'nin kürkünün gerçek olduğu ortaya çıktı. Bu gerçek hayvanseverleri yeniden ayağa kaldıracak gibi duruyor. Bazı ünlüler modacılarının getirdiği şeyleri sorgulamadan giydikleri için, üzerindekinin gerçek kürk olup olmadığını bilmiyor. İşte kürk giyen ünlü isimler...
19.02.2019 17:19
- Son Güncelleme: 19.02.2019 17:19
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