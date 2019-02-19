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Hadise'nin foyası meydana çıktı! 'Sahte' demişti...

Hadise sosyal medya hesabından kürklü paylaşımda bulunmuştu. Şarkıcı Hadise'nin üzerindeki leopar desenli kürk, hayvanseverler tarafından yoğun eleştiriye tutulmuştu. Kendisini 'Kürküm sahte' sözleriyle savunan Hadise'nin kürkünün gerçek olduğu ortaya çıktı. Bu gerçek hayvanseverleri yeniden ayağa kaldıracak gibi duruyor. Bazı ünlüler modacılarının getirdiği şeyleri sorgulamadan giydikleri için, üzerindekinin gerçek kürk olup olmadığını bilmiyor. İşte kürk giyen ünlü isimler...

19.02.2019 17:19 - Son Güncelleme: 19.02.2019 17:19
Hadise'nin foyası meydana çıktı! 'Sahte' demişti...

HADİSE'NİN SAHTE DEDİĞİ KÜRK GERÇEK ÇIKTI!

Şarkıcı Hadise'nin çok konuşulan leopar baskılı tavşan kürkü gerçek çıktı.

Hadise'nin foyası meydana çıktı! 'Sahte' demişti...

Hadise'nin kürklü paylaşımı hayvan severler tarafından çok sert şekilde eleştirilmişti.

Hadise'nin foyası meydana çıktı! 'Sahte' demişti...

Eleştirilerin ardından Hadise "Kürk sahte. Gerçek değil ama gerçek gibi duruyor" demişti. Ancak kürk gerçek çıktı.

Hadise'nin foyası meydana çıktı! 'Sahte' demişti...

HADİSENİN KÜRKÜ 41 BİN TL

Ünlü bir markaya ait olan bu leopar desenli tavşan kürk 41 bin TL'den satılıyordu. Kürkün fiyatı indirimle birlikte 12 bin TL'ye düştü.

Hadise'nin foyası meydana çıktı! 'Sahte' demişti...

ECE SÜKAN

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