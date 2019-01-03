Hadise'nin çirkin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı!

HADİSE'YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

Hadise geçtiğimiz aylarda düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde aksesuar olarak taktığı beyaz şapkasının takipçiler tarafından eleştirilmesine kızmız ve sessiz kalmamıştı.