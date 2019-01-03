Hadise'nin çirkin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı!
Hadise Instagram hesabından yapığı son paylaşımla herkesin tepkisini topladı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında kendisini beğenmeyen takipçilerine gönderdiği çirkin hareketten sonra Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki beyaz şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken ve beğenilmediği yönündekilere eleştirilere verdiği cevap üzerine bu hareketi Hadise hayranlarını da harekete geçirdi. Hadise, çirkin hareketini paylaştığı fotoğrafın altına "Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var " notunu düştü.
3 Ocak 2019 Perşembe, 11:26:28 Güncelleme: 11:45:50
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