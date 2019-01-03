Hadise'nin çirkin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı!

Hadise Instagram hesabından yapığı son paylaşımla herkesin tepkisini topladı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında kendisini beğenmeyen takipçilerine gönderdiği çirkin hareketten sonra Hadise'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki beyaz şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken ve beğenilmediği yönündekilere eleştirilere verdiği cevap üzerine bu hareketi Hadise hayranlarını da harekete geçirdi. Hadise, çirkin hareketini paylaştığı fotoğrafın altına "Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var " notunu düştü.

3 Ocak 2019 Perşembe, 11:26:28 Güncelleme: 11:45:50
Hadise'nin çirkin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı!

HADİSE'YE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

Hadise geçtiğimiz aylarda düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde aksesuar olarak taktığı beyaz şapkasının takipçiler tarafından eleştirilmesine kızmız ve sessiz kalmamıştı.

Hadise'nin çirkin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı!

Hadise bu kez de Instagram hesabından, paylaştığı fotoğraflarını beğenmeyenlere çirkin hareket gönderdi. Paylaşımının altına "Beğenmeyenler zoom yapsın" notunu düştü.

Hadise'nin çirkin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı!

Hadise'nin bu hareketinden sonra sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hadise'nin çirkin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı!

HADİSE GÖZDEN DÜŞTÜ!

adise bu çirkin hareketiyle hayranlarının bile gözünden düştü.

Hadise'nin çirkin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı!

İşte Hadise'nin çirkin paylaşımı ve sosyal medyadan yağan tepkiler...

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