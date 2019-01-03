İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi ailenin içinde! İrem Helvacıoğlu kimdir? İşte ünlüler ve sevgilileri

İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Helvacıoğlu'nun hayat verdiği Nefes karakterindeki güçlü kadın duruşu birçok kadına ilham oldu. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'e yapmadığını bırakmayan Vedat'tan sonra İrem Helvacıoğlu'nun gerçek hayattaki sevgilisi ve aralarındaki iletişim merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde İrem Helvacıoğlu; ablası, eniştesi, yeğeni ve sevgilisiyle olan bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Binlerce beğeni alan paylaşımda İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi ile ailesi arasındaki samimiyet gözlerden kaçmadı. İşte ünlülerin gerçek hayattaki sevgilileri...

3 Ocak 2019 Perşembe, 09:58:28 Güncelleme: 10:42:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





