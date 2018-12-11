Hadisenin 45. Altın Kelebek Ödül Töreninde taktığı şapka olay oldu!

Hadise'nin 45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde taktığı şapka olay oldu!

Hadise, Pazar günü gerçekleşen, 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde htaktığı şapkasıyla geceye damga vurdu. Hadise taktığı şapkayla sosyal medyada alay konusu olurken törende de şakaların odağındaki isim oldu. Modacılar tarafından da eleştirilen Hadise bakın 45. Pantene Ödül Töreni'nde ne giydi?

11 Aralık 2018 Salı, 10:09:33 Güncelleme: 10:17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





