Hadise'nin 45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde taktığı şapka olay oldu!

Hadise, Pazar günü gerçekleşen, 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde htaktığı şapkasıyla geceye damga vurdu. Hadise taktığı şapkayla sosyal medyada alay konusu olurken törende de şakaların odağındaki isim oldu. Modacılar tarafından da eleştirilen Hadise bakın 45. Pantene Ödül Töreni'nde ne giydi?

11 Aralık 2018 Salı, 10:09:33 Güncelleme: 10:17:40
Hadisenin 45. Altın Kelebek Ödül Töreninde taktığı şapka olay oldu!

Hadise şapkasıyla alay konusu oldu. 45. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne katılan Hadise'nin kıyafet tercihi dillere destan oldu.

Hadisenin 45. Altın Kelebek Ödül Töreninde taktığı şapka olay oldu!

Tören esnasında şovmen Cem Yılmaz da sahneye çıkarak, ''34 KK 110 plakalı araç. Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü'' diyerek şarkıcının şapkasına göndermede bulundu.

HADİSE'NİN ALAY KONUSU OLAN ŞAPKASI İZLE

Hadisenin 45. Altın Kelebek Ödül Töreninde taktığı şapka olay oldu!

''GÖĞÜSLER FIRLAMIŞ''

Modacı Gülşah Saraçoğlu da bugün konuk olduğu bir kanaldaki magazin programında kıyafetin çok yazlık olduğunu söyledi. Saraçoğlu ''Şapka olmamış, göğüsler fırlamış'' dedi.

Hadisenin 45. Altın Kelebek Ödül Töreninde taktığı şapka olay oldu!

İŞTE HADİSE'NİN ÇOK KONUŞULAN ŞAPKASININ FİYATI

Hadise'nin çok konuşulan şapkasının markası Dior, fiyatı ise 8 bin TL.

Hadisenin 45. Altın Kelebek Ödül Töreninde taktığı şapka olay oldu!
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