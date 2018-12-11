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45. Altın Kelebek Ödülleri'nde Hadise'nin şapkası olay oldu!

11 Aralık 2018, Salı

Altın Kelebek 45. kez sahiplerini buldu. Görkemli törenin ödül gecesine Hadise'nin giydiği kıyafet damga vurdu.


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