Saba Tümer'in büyük pişmanlığı: Marcus'u elimden kaçırdım, ondan çocuk yapardım
Saba Tümer, dünyanın en iyi erkek mankenleri arasında gösterilen Hollandalı Marcus Schenkenberg'i 2005'te yaptığı televizyon programında ağırlamıştı. Alp Kırşan'ın YouTube kanalına konuk olan Saba Tümer, Marcus'a dair pişmanlığını dile getirdi. Tümer'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Dünyanın en yakışıklı erkek mankenleri listesinde bulunan Marcus kim? İşte Saba Tümer'in büyük pişmanlığının nedeni olan Marcus ve dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi...
"Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım. Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım. Bir de 2013'te İspanyol dansçı Joaquin Cortez gelmişti. Bana 'Benimle İspanya'ya gel' dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte" diye konuştu.
Saba Tümer, o anları anlattığı videoda şöyle dedi:
"Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana" dedi.