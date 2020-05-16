Haberler
Galeri
Magazin
Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...
Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...
Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Hadise diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şu sıralar makyajsız ve en doğal halleriyle fotoğraf paylaşmayı tercih eden Hadise, gidişatı bozmadı. Bu kez paylaşımına iliştirdiği not çok konuşuldu.
16.05.2020 16:43
- Son Güncelleme: 16.05.2020 16:44
Son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, magazin gündeminin en tepelerinde yerini korumaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise'nin sosyal medya paylaşımları konuşulmaya devam ediyor. Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım'la geçiren Hadise, bu süreçte sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
'KALBİN NEREDEYSE, EVİN ORADADIR'
Şarkıcının yaptığı son paylaşımda oldukça ses getirdi. Hadise'nin yorumlara kapatarak paylaştığı bu karelere binlerce beğeni geldi.
Hadise bu paylaşımına 'Kalbin neredeyse, evin oradadır' notunu düştü.
HADİSE DOĞAL POZLAR İŞİNİ SEVDİ