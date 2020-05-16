RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...

Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Hadise diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şu sıralar makyajsız ve en doğal halleriyle fotoğraf paylaşmayı tercih eden Hadise, gidişatı bozmadı. Bu kez paylaşımına iliştirdiği not çok konuşuldu.

16.05.2020 16:43 - Son Güncelleme: 16.05.2020 16:44
Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...

Son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, magazin gündeminin en tepelerinde yerini korumaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...

Hadise'nin sosyal medya paylaşımları konuşulmaya devam ediyor. Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım'la geçiren Hadise, bu süreçte sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...

'KALBİN NEREDEYSE, EVİN ORADADIR'

Şarkıcının yaptığı son paylaşımda oldukça ses getirdi. Hadise'nin yorumlara kapatarak paylaştığı bu karelere binlerce beğeni geldi.

Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...

Hadise bu paylaşımına 'Kalbin neredeyse, evin oradadır' notunu düştü.

Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...

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