Haberler Galeri Magazin Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...

Hadise'den manidar paylaşım: Evin, kalbinin olduğu yerdedir! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise...

Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Hadise diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şu sıralar makyajsız ve en doğal halleriyle fotoğraf paylaşmayı tercih eden Hadise, gidişatı bozmadı. Bu kez paylaşımına iliştirdiği not çok konuşuldu.

16.05.2020 16:43 - Son Güncelleme: 16.05.2020 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





