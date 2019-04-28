Hadise'den Instagram'ı sallayan poz! Hadise, 'Aşk Dediğin' klibinden kareleri takipçileriyle paylaştı

"Aşk Dediğin" şarkısına çektiği kliple magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına giren Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Klipten anları takipçileriyle paylaşan başarılı popçunun pozları büyük beğeni aldı. İşte Hadise'nin sosyal medyada büyük beğeni toplayan o paylaşımı ve ünlülerin dikkat çeken paylaşımları...

28.04.2019 19:58 - Son Güncelleme: 28.04.2019 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





