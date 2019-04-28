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Hadise'den Instagram'ı sallayan poz! Hadise, 'Aşk Dediğin' klibinden kareleri takipçileriyle paylaştı

"Aşk Dediğin" şarkısına çektiği kliple magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına giren Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Klipten anları takipçileriyle paylaşan başarılı popçunun pozları büyük beğeni aldı. İşte Hadise'nin sosyal medyada büyük beğeni toplayan o paylaşımı ve ünlülerin dikkat çeken paylaşımları...

28.04.2019 19:58 - Son Güncelleme: 28.04.2019 20:13
Hadise'den Instagram'ı sallayan poz! Hadise, 'Aşk Dediğin' klibinden kareleri takipçileriyle paylaştı

Hadise, "Aşk Dediğin" şarkısına çektiği kliple magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.


Hadise'den Instagram'ı sallayan poz! Hadise, 'Aşk Dediğin' klibinden kareleri takipçileriyle paylaştı

'Aşk Dediğin' isimli yeni şarkısını önceki gün tüm müzik platformlarında yayınlayan Hadise, klibini yayınlamadan önce çekim esnasından pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Hadise'den Instagram'ı sallayan poz! Hadise, 'Aşk Dediğin' klibinden kareleri takipçileriyle paylaştı

Sait Halim Paşa Yalısı'nda çektiği klip için 100 bin lira verdiği öğrenilen Hadise'nin klibinin toplam maliyeti 300 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Hadise'den Instagram'ı sallayan poz! Hadise, 'Aşk Dediğin' klibinden kareleri takipçileriyle paylaştı

İşte klipten kareler...

Hadise'den Instagram'ı sallayan poz! Hadise, 'Aşk Dediğin' klibinden kareleri takipçileriyle paylaştı

Hadise

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