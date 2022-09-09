Hadise’den ilk açıklama geldi! O iddialara net yanıt verdi! Gözler Mehmet Dinçerler’e çevrildi! Hamilelik, boşanma derken...
Ünlü şarkıcı Hadise, geçen Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler'le dünyaevine girmişti. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çifte nazar değdi. Ünlü çiftin evliliklerinde kriz yaşadıkları söylentisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in yüzüklerini çıkarmaları da buna en büyük neden olarak gösterildi. Daha sonra ise iddiaların ardı arkası kesilmedi ve Hadise'nin bebeğini düşürdüğü, evi terk ettiği, çocuk istemediği gibi söylentiler yayıldı. Son olarak ise Bircan Bali, şarkıcı hakkında söyledikleriyle akıllara "Hadise hamile mi?" sorusunu getirdi. Tüm bunların ardından Hadise suskunluğunu bozdu ve beklenen açıklamayı yaptı. İşte Hadise'den iddialara ilk yanıt...
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 15 Mart'ta nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Ünlü çift, mayıs ayında ise aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çifte nazar değdi.
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Hadise geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.
Dinçerler de takip eden günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.
Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, "Her şey yolunda" diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.