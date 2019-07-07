Hadise'den eski sevgilisine büyük gönderme: Karşımıza gerizekalılar çıkmazsa... İşte Hadise'den olay yaratacak şok sözler

2005 tarihinde yeniden albüm çıkarmış ve bu albüm Türkiye'de de satılmıştır.Ünlü Şarkıcı Türkçe Fransızca ve Almanca'yı çok iyi derecede bilmektedir. 2009 tarihinle beraber artık o Türkiye ve tüm Dünya'da önemli bir isim olmuştur. O tarihde Eurovision yarışmasına ülkemizi temsil etmek üzere katılmış ve Düm Tek Tek isimli parça ile dördüncü olarak başarı sağlamıştır.