Hadise'den eski sevgilisine büyük gönderme: Karşımıza gerizekalılar çıkmazsa... İşte Hadise'den olay yaratacak şok sözler
Hadise, geçtiğimiz akşam Ereğli'de verdiği konserle çok konuşuldu. 33 yaşındaki Hadise, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın kendisi için yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını seslendirirken, "Karşımıza gerizekalılar çıkmazsa evleneceğiz de" diyerek adeta haykırdı. Hadise'nin bu sözleri akıllara, "Sinan Akçıl'a taş mı atıyor?" sorusunu getirdi. Hadise'nin o an ki sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
"KARŞIMIZA GERİZEKALILAR ÇIKMAZSA EVLENECEĞİZ"
Hadise, 2009 - 2010 yıllaı arasında popçu Sinan Akçıl ile aşk yaşamıştı. Eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın kendisi için yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını dün sahnesinde söyledi. Şarkı bittikten sonra '' Karşımıza gerizekalılar çıkmazsa evleneceğiz de!'' sözleri ise Sinan Akçıl'a taş mı dedirtti.
HADİSE'NİN EREĞLİ KONSERİNDEN SİNAN AKÇIL'A GÖNDERME! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN
HADİSE KİMDİR?
Hadise gerçek ismi Hadise Açıkgöz'dür.Kendisi 1985 tarihinde Belçika'da doğan bir şarkıcıdır. Ailesi Türk olan Hadise 2003 tarihinde bir yarışmaya katılmış ve herhangi bir derece almamış olmasına rağmen birçok teklifler almıştır. Bu teklifler üzerine albüm oluşturmaya karar vermiş ve 2004 tarihinde ilk albümünü piyasaya sürmüştür.
2005 tarihinde yeniden albüm çıkarmış ve bu albüm Türkiye'de de satılmıştır.Ünlü Şarkıcı Türkçe Fransızca ve Almanca'yı çok iyi derecede bilmektedir. 2009 tarihinle beraber artık o Türkiye ve tüm Dünya'da önemli bir isim olmuştur. O tarihde Eurovision yarışmasına ülkemizi temsil etmek üzere katılmış ve Düm Tek Tek isimli parça ile dördüncü olarak başarı sağlamıştır.
Albümlerini devam etmiş 2012 tarihinde ise Biz Buradayız isimli single daha çıkarmıştır. Ayrıca bu albümleri çıkartırken boş durmamış ve çok izlenen Televizyon kanalında Juri görevi olarak bulunmuştur. Özel hayatında pek sır vermeyen Hadise Uzunca bir zaman Sinan Akçıl ile görülmüş daha sonra ise çeşitli kişilerle aşk dedikoları çıkmıştır. Hadise'nin boyu 1,69 cm'dir.