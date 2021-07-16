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Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel kafaları karıştırdı: O maskelerden takıp...

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddiaları yalanlasa da kafaları karıştırıyor. Güzel model, bir dönem Hadise'nin reklamını yaptığı Yıldırım'ın ürettiği maskelerden takıp aşk imalı paylaşımlar yaptı.

16.07.2021 06:58 - Son Güncelleme: 16.07.2021 06:58
Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel kafaları karıştırdı: O maskelerden takıp...

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'la popçu Hadise, ayrılır ayrılmaz yeni aşklara yelken açmıştı.

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Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel kafaları karıştırdı: O maskelerden takıp...

Hadise, kalbini genç iş adamı Mehmet Dinçerler'e kaptırırken Yıldırım'ın adı ise ünlü model Çağla Şıkel'le anılmıştı.

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel kafaları karıştırdı: O maskelerden takıp...

Bodrum'da birlikte görüntülenen ve haklarında aşk söylentileri çıkan ikiliden Çağla Şıkel, iddiaları yalanlayarak "Aşk olursa ben size haber veririm" demişti.

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel kafaları karıştırdı: O maskelerden takıp...

Ancak 42 yaşındaki ünlü mankenin söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmadı.

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel kafaları karıştırdı: O maskelerden takıp...

Şıkel, önceki gün Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskelerden takarak objektif karşısına geçti.