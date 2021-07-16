Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel kafaları karıştırdı: O maskelerden takıp...
Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddiaları yalanlasa da kafaları karıştırıyor. Güzel model, bir dönem Hadise'nin reklamını yaptığı Yıldırım'ın ürettiği maskelerden takıp aşk imalı paylaşımlar yaptı.
16.07.2021 06:58
- Son Güncelleme: 16.07.2021 06:58
Hadise, kalbini genç iş adamı Mehmet Dinçerler'e kaptırırken Yıldırım'ın adı ise ünlü model Çağla Şıkel'le anılmıştı.