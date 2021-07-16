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Nefise Karatay, Yusuf Day ile evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı! Tekne pozlarını paylaşmaya doyamadı

Nefise Karatay, Yusuf Day ile evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı! Eski model Nefise Karatay, 2012 yılında nikah masasına oturduğu eşi Yusuf Day ile evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı. Evliliklerinde 9 yılı geride bırakan ünlü çiftten Nefise Karatay, "Evliliğimizin 10. yılına girmemizin şerefine" diyerek romantik kutlamalarına ait kareleri sosyal medya hesabında peş peşe paylaştı. Söz konusu paylaşımlarda Karatay, şıklığı ve güzelliği ile göz kamaştırdı. İşte Nefise Karatay'ın o paylaşımları...

16.07.2021 01:50 - Son Güncelleme: 16.07.2021 01:50
Nefise Karatay, Yusuf Day ile evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı! Tekne pozlarını paylaşmaya doyamadı

2012 yılında nikah masasına oturan Nefise Karatay ile Yusuf Day, evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı. Nefise Karatay, romantik kutlamaya ait kareleri Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Nefise Karatay, Yusuf Day ile evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı! Tekne pozlarını paylaşmaya doyamadı

Eski manken, ilk olarak teknede tek başına verdiği pozları "Evliliğimizin 10.yılına girmemizin şerefine şurada bol gülümsemeli bir fotoğrafım olmasın mı?" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Nefise Karatay, Yusuf Day ile evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı! Tekne pozlarını paylaşmaya doyamadı

Karatay daha sonra ise eşi Yusuf Day ile pozlarını "Nice 10 yıllara evladımızla sevdiklerimizle sağlıkla huzurla mutlulukla" notuyla paylaştı.

Nefise Karatay, Yusuf Day ile evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı! Tekne pozlarını paylaşmaya doyamadı

Karatay, eşi ile baş başa çıktığı akşam yemeğinden bir kareyi de Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Nefise Karatay, Yusuf Day ile evlilik yıldönümlerini mavi turda kutladı! Tekne pozlarını paylaşmaya doyamadı

Peş peşe paylaşımlarda bulunan Karatay, adeta sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Karatay'ın paylaşımlarına yoğun ilgi göstererek ünlü çifte mutluluklar diledi.