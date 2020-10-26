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Hadise yeni yaşına yepyeni bir imajla girdi! Uzun sarı saçlar gitti yerine...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. 35 yaşına giren ve sevgilisiyle evlilik hazırlığında olan Hadise, yeni hayatına saçlarından başladı. Uzun sarı saçlı Hadise gitti, yerine bambaşka bir Hadise geldi. Instagram'dan yeni imajını hayranlarıyla paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı. İşte Hadise'nin eski halinden şimdiki haline yıllar içindeki değişimi...

26.10.2020 18:38 - Son Güncelleme: 26.10.2020 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





