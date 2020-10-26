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Hadise yeni yaşına yepyeni bir imajla girdi! Uzun sarı saçlar gitti yerine...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. 35 yaşına giren ve sevgilisiyle evlilik hazırlığında olan Hadise, yeni hayatına saçlarından başladı. Uzun sarı saçlı Hadise gitti, yerine bambaşka bir Hadise geldi. Instagram'dan yeni imajını hayranlarıyla paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı. İşte Hadise'nin eski halinden şimdiki haline yıllar içindeki değişimi...

26.10.2020 18:38 - Son Güncelleme: 26.10.2020 19:08
Hadise yeni yaşına ve yeni haftaya yepyeni bir imajla girdi! Uzun sarı saçlar gitti yerine...

Hadise yeni yaşına yepyeni imajıyla girdi. Ocak ayından bu yana aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladığı iddia edilmiş ve ardından yeni yaşına giren Hadise ve sevgilisinden gelen fotoğraflar dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'dan yeni hafta paylaşımında bulundu. Kısa saçıyla dikkat çeken Hadise'nin yeni haline beğeni yağdı.

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Hadise yeni yaşına ve yeni haftaya yepyeni bir imajla girdi! Uzun sarı saçlar gitti yerine...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, bu kez saçlarıyla dikkat çekti.

Hadise yeni yaşına ve yeni haftaya yepyeni bir imajla girdi! Uzun sarı saçlar gitti yerine...

Güzel şarkıcı, uzun sarı saçlarını kestirerek imaj tazeledi. Hadise'nin fotoğrafı, sosyal medyada olay oldu. Ünlü şarkıcı 'Herkese iyi haftalar' notuyla paylaştığı fotoğrafına, daha sonra yoruma kapattı.

Hadise yeni yaşına ve yeni haftaya yepyeni bir imajla girdi! Uzun sarı saçlar gitti yerine...

İşte Hadise ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Hadise yeni yaşına ve yeni haftaya yepyeni bir imajla girdi! Uzun sarı saçlar gitti yerine...

HADİSE

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