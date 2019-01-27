Hadise yaşadığı şoku atlatamadı: O günden beri farklı bir insan oldum

Hadise'nin evine geçtiğimiz aylarda zorla girmeye çalışan hayranı 5 ay hapis cezası aldı. Ünlü şarkıcı Hadise yaşadığı olay hakkında, "O günden beri farklı bir insan oldum. Artık kapımı hiç kimseye açmıyorum. Korkunç bir olay." dedi.

27.01.2019 16:03 - Son Güncelleme: 27.01.2019 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





