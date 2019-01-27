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Hadise yaşadığı şoku atlatamadı: O günden beri farklı bir insan oldum

Hadise'nin evine geçtiğimiz aylarda zorla girmeye çalışan hayranı 5 ay hapis cezası aldı. Ünlü şarkıcı Hadise yaşadığı olay hakkında, "O günden beri farklı bir insan oldum. Artık kapımı hiç kimseye açmıyorum. Korkunç bir olay." dedi.

27.01.2019 16:03 - Son Güncelleme: 27.01.2019 16:07
Hadise yaşadığı şoku atlatamadı: O günden beri farklı bir insan oldum

5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Hadise'nin evine girmeye çalışan hayranı 5 ay hapis cezası aldı.

Hadise yaşadığı şoku atlatamadı: O günden beri farklı bir insan oldum

Önceki akşam objektife takılan şarkıcı, konuyla ilgili "O günden beri farklı bir insan oldum. Artık kapımı kimseye açmıyorum" dedi.

Hadise yaşadığı şoku atlatamadı: O günden beri farklı bir insan oldum

Hadise, jüri olduğu programda final öncesi kendi ekibindeki yarışmacılara motivasyon yemeği düzenledi.

Hadise yaşadığı şoku atlatamadı: O günden beri farklı bir insan oldum

Yeniköy Azur'da gerçekleşen yemek öncesi muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, gündüz yapılan final provalarının ardından ekip olarak mekâna geldiklerini açıkladı.

Hadise yaşadığı şoku atlatamadı: O günden beri farklı bir insan oldum

"KORKUNÇ BİR OLAY"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda İstinye'de oturduğu lüks sitenin tellerinden atlayıp evine zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı.

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