Hadise yaşadığı şoku atlatamadı: O günden beri farklı bir insan oldum
Hadise'nin evine geçtiğimiz aylarda zorla girmeye çalışan hayranı 5 ay hapis cezası aldı. Ünlü şarkıcı Hadise yaşadığı olay hakkında, "O günden beri farklı bir insan oldum. Artık kapımı hiç kimseye açmıyorum. Korkunç bir olay." dedi.
27.01.2019 16:03
- Son Güncelleme: 27.01.2019 16:07
5 AY HAPİS CEZASI ALDI
Hadise'nin evine girmeye çalışan hayranı 5 ay hapis cezası aldı.
Önceki akşam objektife takılan şarkıcı, konuyla ilgili "O günden beri farklı bir insan oldum. Artık kapımı kimseye açmıyorum" dedi.
Hadise, jüri olduğu programda final öncesi kendi ekibindeki yarışmacılara motivasyon yemeği düzenledi.
Yeniköy Azur'da gerçekleşen yemek öncesi muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, gündüz yapılan final provalarının ardından ekip olarak mekâna geldiklerini açıkladı.
"KORKUNÇ BİR OLAY"
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda İstinye'de oturduğu lüks sitenin tellerinden atlayıp evine zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı.